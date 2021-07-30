Поразка за "бронзу", надія Романчука та провал у легкій атлетиці: підсумки дня на ОІ-2020

За крок від " бронзи"

Всього в України сьогодні було чотири надії на медалі. Однак лише дзюдоїст суперважкоатлет Яків Хаммо був максимально близький до нагороди. Спершу він в 1/8 фіналу здолав румунського дзюдоїста Владута Сіміонеску, однак у чвертьфіналі поступився японцеві Хісайоші Харасава. Але це дало можливість Хаммо взяти участь у втішному турнірі, де здолав представника Узбекистану Бекмурода Олтібоєва і отримав право на сутичку за "бронзу". У вирішальному поєдинку українець поступився представнику російського олімпійського комітету (РОК) Тамерлану Башаєву.

Ще одна представник України в дзюдо Єлизавета Каланіна (вагова категорія 78+ кг) Також першу свою сутичку виграла, а наступну програла. Але стартувала вона з 1/16 фіналу, а так і право на втішний турнір не отримала.

Ще дві сьогоднішні Надії України на медалі були пов'язані зі спортсменами, які вже мали "бронзи" в Токіо. Спершу наш стрілець Олена Костевич, яка раніше посіла третє місце на ОІ в міксті з Олегом Омельчуком, не змогла пробитися у фінал. Після вчорашньої першої частини кваліфікації Костевич була шостою, але після сьогоднішньої стрільби опустилася аж на 23-е місце. У фінал проходили 8 кращих стрільців. А потім "бронзовий" призер Токіо ігор Рейзлін у складі збірної команди України з фехтування (шпага) не зміг пройти Китай у чвертьфінальній сутичці.

Бокс

Українка Ганна Лисенко (64-69 кг) не змогла здолати у чвертьфіналі чинну чемпіонку світу Бусеназ Сюрменелі - 0:5. Лише один суддя віддав перемогу українці в останньому третьому раунді.

Плавання

Ще один медаліст ОІ - 2020 Михайло Романчук у запливі на 1500 метрів вільним стилем знову показав найкращий результат серед усіх учасників. У своєму запливі він довгий час йшов другим, після американця Роберта Фінка, який виграв "золото" на дистанції в 800 метрів, проте за 200 метрів до фінішу збільшив обороти і зміг доплисти першим з результатом 14:45.99. Це на 1.21 секунди швидше американця. У підсумку Романчук знову стартуватиме у фіналі з найкращим результатом кваліфікації, але цього разу без олімпійського рекорду.

Також у фінал 1500 метрів вільним стилем пройшов і Сергій Фролов - його результат о 14: 51.83 став шостим серед фіналістів. Вирішальний заплив відбудеться 1 серпня о 4:44 ранку.

Крім цього в півфінал 50 метрів вільним стилем пробився Владислав Бухов. Він виграв свій заплив і пробився в наступний раунд з результатом 21.73 секунди.

Стрибки у воду

У кваліфікації на 3-метровому трампліні боролися за право виходу в півфінал відразу дві українки - Вікторія Кесар і Анна Письменська. У наступний раунд виходили 18 кращих спортсменок з 27. Однак українки не змогли показати потрібний результат, фінішувавши в кваліфікації на 23 і 24 місцях відповідно.

Легка атлетика

Сьогодні на Олімпіаді в Токіо стартували змагання з легкої атлетики. Українці брали участь відразу в п'яти кваліфікаційних дисциплінах - Андрій Проценко (Стрибки у висоту), Микита Нестеренко (метання диска), Ольга Голодна (метання ядра), Ольга Саладуха (потрійний стрибок) і бігуни Аліна Логвиненко, Катерина Климюк, Олександр Погорілко і Микита Барабанов (змішана естафета 4х400). Але ніхто з них не зміг пробитися у фінали змагань. А Ольга Саладуха і зовсім після проваленої кваліфікації оголосила про завершення кар'єри. Їй 38 років і за свою кар'єру стрибунка ставала чемпіонкою світу, тричі чемпіонкою Європи і брала "бронзу" Олімпіади в Лондоні-2012.

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Таким чином Україна все так само має чотири бронзові нагороди в своєму активі і займає вже 58 місце в рейтингу країн. Лідирує Китай з 19 золотими медалями (40 всього), далі Японія - 17 золотих (28 всього), і США - 14 (41 всього).