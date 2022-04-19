Спроби прориву відбито. На схід стягнуто найбільш боєздатні сили ЗСУ, - Арестович

Спроби російських військ в ніч на 19 квітня просунуться на сході України не увінчалися успіхом. Їм протистоять найбільш боєздатні підрозділи української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

За його словами, противник направив зусилля на те, щоб промацувати оборону, а потім зосереджуватися на слабких місцях.

"Саме це вони намагалися зробити цієї ночі, але у них не вийшло. Жодна спроба просунутися не вдалася, незважаючи на спроби наносити численні авіаційні та артилерійські удари по наших захисниках. Збройні сили України працюють вміло. Треба розуміти, що найбільш боєздатне угруповання зосереджене якраз на напрямку російського наступу", - зазначив Арестович.

Він додав, що задум противника вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і подати це як головну мету війни провалиться.