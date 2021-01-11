Наміри Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 13 січня заборонити виплату боргів "зеленій" генерації шляхом кредитних коштів "Укренерго" загрожують євроінтеграції України.

Про це повідомляється на сторінці Центра Разумкова у Facebook.

За словами експерта центру Максима Білявського, рішення регулятора, у разі його прийняття, заблокує виконання державою своїх зобов’язань перед усіма без виключення інвесторами в "зелену" енергетику і, майбутньої інтеграції національної економіки із ринками ЄС.

"Законом України №810-ІХ чітко визначена ціль кредитних коштів для НЕК "Укренерго". Не існує жодного законодавчого акту, який би надавав право Регулятору встановлювати порядок розподілу коштів кредитної лінії суб’єктів господарювання. Таким чином, подібні заборони неврегульовані законом і можуть бути оскаржені в судовому порядку. Масштабне оскарження рішення НКРЕКП призведе до чергової втрати іміджу України, а також довіри до регулятора. Безумовно це позначиться на інвестиційній привабливості та діловій активності", - зазначив Білявський.

Він також звернув увагу, що окрім негативних економічних наслідків для країни таке рішення може поставити на паузу процес євроінтеграції України.

"Блокування розвитку альтернативної енергетики на фоні відновлення імпорту електроенергії із Білорусії, для європейських партнерів фактично означатиме згортання євроінтеграційного курсу нашої держави, який, закріплений в Конституції України", - вважає Білявський.

Як повідомлялося, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори в зелену енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн), до кінця 2020 року.

При цьому 31 грудня 2020 року, а також 6 січня НКРЕКП намагалася затвердити постанову, в якому б заборонялося ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або подібного формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприємствами ВДЕ не спостерігається. За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію.

Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України у 2020 році, оскільки рівень інвестицій в країну значно зменшився.