Спроба зберегти монополію: ЗМІ проаналізували меморандум табачників з Кабміном

За допомогою меморандуму з Кабінетом Міністрів, тютюнові компанії намагаються зберегти монополію "Тедіс-Україна" на вітчизняному ринку. Частина необхідних законопроектів, а саме друге читання законопроектів №1210 і 1209-1, лобісти спробують "протягнути" через слухання на профільному комітеті Верховної Ради вже 13 січня. Про це пише видання Delo.ua, публікуючи робочий проект документа, який уряд підписав з виробниками сигарет, передає РБК-Україна.

"Де-юре, пункт 3.1, 3.2, 3.3 меморандуму в запропонованій редакції означає ревізію рішень Антимонопольного комітету України, як органу центральної виконавчої влади зі спеціальним статусом - такого в історії АМКУ ще не відбувалося", - пише видання, зазначаючи, що вже в січні документ буде використаний тютюновими компаніями в судах для оскарження штрафу АМКУ в розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії.

Крім того, як зазначає видання, з часів прийняття Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, в світі не відомі випадки підписання подібного документа серед країн, які ратифікували конвенцію.

"Пропозиції, зазначені в 4 пункті меморандуму, взагалі відносяться до компетенції Верховної Ради України. "Розробка передбачуваною, прозорої та стабільної моделі оподаткування в тютюновій промисловості", "введення реєстру акцизних марок", "зміни методології адміністрування 5% податку з роздрібних продажів тютюновими виробами" - все це за межами повноважень Кабінету міністрів України", - йдеться в публікації.

За інформацією журналістів Delo, законопроекти могли бути розроблені ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", на замовлення ТОВ "Тедіс-Україна", вартість послуг склала близько 4 млн грн. Саме представник "Делойт енд Туш ЮСК", Роман Макарчук, представлявся на профільному комітеті як безпосередній розробник законопроектів.

"Мета цих проектів - забезпечити концентрацію коштів 5% акцизного податку (які в даний час виплачуються роздрібною торгівлею і надходять відразу в місцеві бюджети) у тютюнового оптовика ТОВ" Тедіс-Україна ", який реалізує 50% сигарет, отриманих від виробників, не як дистриб'ютор, а як роздрібний продавець (дослідження Антимонопольного Комітету України в Рішенні від 16 грудня 2016 №551-р) ", - зазначає видання.

У разі, якщо запропоновані поправки пройдуть слухання в профільному комітеті і будуть підтримані Верховною Радою - згідно підписаного Меморандуму, Кабмін повинен взяти на себе забезпечення контролю за дотриманням законодавства.

На думку авторів статті, пріоритети озвучені 7 листопада президентом Володимром Зеленським на зустрічі з міжнародними тютюновими компаніями, в меморандумі - не реалізовані. "Виробники сигарет знайшли можливість обійти наміри президента "боротися з монополією і створити конкурентний тютюновий ринок", а монополіст з сумнівною репутацією буде і надалі блокувати розвиток малого і середнього бізнесу", - вважає ЗМІ.

Нагадаємо, 11 грудня 2019 року, Олексій Гончарук повідомив, що уряд узгодив рамковий документ про наміри з тютюновими компаніями для "забезпечення чесних умов на ринку", тому що до існуючої галузевої моделі у нової влади "є багато питань".