Популярний аналог TikTok обмежив доступ для дітей молодше 14 років

Популярний китайський додаток Douyin обмежив доступ дітям молодше 14 років. Відтепер їм дозволено користуватися додатком до 40 хвилин на день.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

Діти до 14 років можуть користуватися соціальною мережею не більше 40 хвилин на день з 6 години ранку до 22 години вечора.

Усіх молодих користувачів перевели в спеціальний режим, аби відстежувати їх "активність".

Компанія ByteDance, якій належить платформа TikTok, зі свого боку, заявила про запровадження освітніх матеріалів до додатка.

Додамо, що подібні заходи в Китаї не є чимось новим для країни. Лише нещодавно КНР запровадила обмеження на онлайн-ігри для неповнолітніх. В країні планують таким чином створити, нібито, сприятливу атмосферу для здорового розвитку молодого покоління.