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Популярний аналог TikTok обмежив доступ для дітей молодше 14 років

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Китай, Понеділок 20 вересня 2021 17:21
Популярний аналог TikTok обмежив доступ для дітей молодше 14 років Фото: популярний аналог TikTok обмежив доступ для дітей молодше 14 років (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Популярний китайський додаток Douyin обмежив доступ дітям молодше 14 років. Відтепер їм дозволено користуватися додатком до 40 хвилин на день.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Діти до 14 років можуть користуватися соціальною мережею не більше 40 хвилин на день з 6 години ранку до 22 години вечора.

Усіх молодих користувачів перевели в спеціальний режим, аби відстежувати їх "активність".

Компанія ByteDance, якій належить платформа TikTok, зі свого боку, заявила про запровадження освітніх матеріалів до додатка.

Додамо, що подібні заходи в Китаї не є чимось новим для країни. Лише нещодавно КНР запровадила обмеження на онлайн-ігри для неповнолітніх. В країні планують таким чином створити, нібито, сприятливу атмосферу для здорового розвитку молодого покоління.

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