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На популярних пляжах Одеси вода не відповідає нормам

Новини » Надзвичайні події    13.08.2019 - 09:32
На популярних пляжах Одеси вода не відповідає нормам
Ілюстративне фото (Pixabey)

Крім цього, в Одеській області відібрали для аналізу 119 проб питної води

Морська вода п'ятьох одеських пляжів не відповідає нормам. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Одеського обласного лабораторного центру МОЗ.

Як наголошується, в зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Овідіопольського, Лиманського районів і м. Одеси досліджували 92 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники та 4 проби на санітарно-хімічні показники.

"Не відповідають гігієнічним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками проби морської води, відібрані 6 серпня на пляжах 10, 13, 16 станцій Б. Фонтану, "Аркадія" і "Відрада"", - йдеться в повідомленні.

Про відхилення від норми на інших пляжах не повідомляється. Крім цього, в Одеській області з 1 по 8 серпня відібрали для аналізу 119 проб питної води.

З них не відповідають вимогам Дсанпін 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" за санітарно-мікробіологічними показниками 17 проб: (м. Подольськ, Ананьїв, Білгород-Дністровський район, с. Шабо, Біляївський район, села Вигода, Петровське, Овідіопольський район, села Грибівка, Дальник, смт. Велика Михайлівка) та за санітарно-хімічними показниками 4 проби: (Білгород-Дністровський район, с. Шабо, Біляївський район, село Вигода, Арцизький район, села Теплиця, Виноградівка).

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