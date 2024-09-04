В популярной среди туристов стране Европы введено чрезвычайное положение: подробности
В одной из самых маленьких стран Европы и мира, популярной среди туристов из разных регионов, возникла острая нехватка воды. Речь идет о Сан-Марино, где в конце августа, учитывая существенные проблемы с водой, было объявлено чрезвычайное положение.
РБК-Украина рассказывает, как путешественникам удобнее всего добраться до Сан-Марино, что там есть интересного для детей и взрослых, а также почему в этой европейской стране возникла чрезвычайная ситуация с водой.
Содержание
- Как путешественникам добраться до Сан-Марино
- Что интересного в Сан-Марино есть для туристов
- Почему в Сан-Марино чрезвычайная ситуация с водой
Как путешественникам добраться до Сан-Марино
Официальное название Сан-Марино - "Светлейшая республика Сан-Марино" (титул "Светлейшая республика" происходит со времен Средневековья и подчеркивает суверенность и независимость государства).
Эта страна является одной из самых маленьких в мире (с площадью около 61 км квадратного), а ее население насчитывает около 34 тысяч человек.
Она расположена в центре Италии (независимость Сан-Марино была признана под протекторатом Италии в 1862 году) на склоне горы Монте-Титано.
Месторасположение Сан-Марино (скриншот: google.com/maps)
Если верить древним источникам, именно там около 301 года нашей эры христианский каменщик Маринус (по другой версии - монах или священнослужитель) нашел убежище от римского императора Диоклетиана и основал небольшую христианскую общину.
Официально же землю на горе эти люди якобы получили в наследство от бывшей владелицы по имени Фелициссима (согласно ее завещанию). Тогда городок назывался "Земля Сан (святого, - Ред .) Марино" - в честь верующего основателя общины, которая впоследствии превратилась в хоть и небольшую, но страну.
Гора Монте-Титано (фото: commons.wikimedia.org)
В настоящее время Сан-Марино считается государством с высоко развитой и стабильной экономикой (опирающейся в основном на финансы, промышленность, сферу услуг и туризм) и одной из самых богатых стран в мире по уровню ВВП (на душу населения).
У нее нет государственного долга и профицита бюджета, а уровень безработицы в Сан-Марино - один из самых низких во всей Европе.
Туристическим сезоном в Сан-Марино можно считать лето, ведь именно в этот период там можно встретить самое большое количество путешественников из разных уголков мира.
Добраться этой страны не сложно (для пересечения границы между Италией и Сан-Марино виза не требуется). Для этого можно воспользоваться:
- ближайшим международным аэропортом Римини
- автобусным сообщением (из Римини или других городов)
- личным транспортом
- специальным трансфером (такие услуги предоставляют некоторые туристические компании или платформы)
Аэропорт Римини неподалеку от Сан-Марино (скриншот: google.com/maps)
Что интересного в Сан-Марино есть для туристов
Некоторые путешественники могут шутить, что Сан-Марино "со всех сторон окружено Италией", однако на самом деле эта небольшая страна имеет собственную атмосферу.
Она делится на девять административных округов, в центре каждого из которых - уникальный замок. Так что при желании можно посетить каждый из них.
Административное деление Сан-Марино (карта: commons.wikimedia.org)
В то же время больше всего туристы любят одноименную столицу этого государства - город Сан-Марино, а также самую высокую точку страны - гору Монте-Титано.
Примечательно, что на этой горе есть три основных вершины, на каждой из которых расположены древние башни:
- Гуаита, возведенная в XI веке (ее долго использовали как тюрьму и неоднократно перестраивали)
Башня Гуаита (фото: commons.wikimedia.org)
- Честа, датируемая XIII веком (ее возвели на самой высокой точке горы, а внутри ныне расположен Музей старинного оружия)
Башня Честа (фото: commons.wikimedia.org)
- Монтале, построенная в начале XIV века (ее соорудили в виде небольшого пятиугольника, однако сегодня она закрыта для посетителей)
Башня Монтале (фото: commons.wikimedia.org)
Вместе эти башни составляют "комплекс", изображенный на флаге и гербе Сан-Марино (а также на местных монетах евро).
Флаг Светлейшей республики Сан-Марино (фото: commons.wikimedia.org)
Гуляя по столице Сан-Марино, стоит посетить также центральную площадь - Пьяцца делла Либерта, где расположен ряд достопримечательностей: местная статуя Свободы, Дворец Правительства (где можно заключить брак даже иностранцам), смотровую площадку и т.д.
Из местных храмов наиболее популярны базилика Сан-Марино и церковь Сан-Франческо (где расположены Музей церковного искусства и Художественная галерея).
Среди музеев путешественники предпочитают:
- Музей пыток (где сохранилась мощная коллекция из более чем 100 различных объектов)
- Музей курьезов (с разными необычными явлениями, событиями или людьми)
- Музей современного оружия
- Государственный музей Сан-Марино
- Музей вампиров и т.п.
Те же, кто устанет от прогулок по городу или посещения музеев, могут просто отведать в тени вкусные местные блюда и вина, насладиться природой, сидя на лавочке, прогуляться по Парку приключений или испытать собственные силы в веревочном комплексе среди деревьев.
Почему в Сан-Марино чрезвычайная ситуация с водой
В конце августа 2024 года Государственный секретариат по труду, экологическому планированию и экологическому переходу Сан-Марино объявил о чрезвычайном положении в сфере водоснабжения.
По словам экспертов, такая ситуация сложилась на фоне малого количества осадков на протяжении последних месяцев и погодных условий (жаркого лета и начала осени).
Учитывая это, в стране существенно увеличился спрос на питьевую воду среди населения (который власть не может удовлетворить с помощью имеющихся в настоящее время ресурсов).
Чтобы помочь ситуации, местные власти издали специальное постановление, которым объявили чрезвычайное положение в сфере водоснабжения.
Одна из улиц Сан-Марино (фото: commons.wikimedia.org)
Речь идет о наложении ряда ограничений и запретов:
- нельзя поливать газоны, огороды и сады
- нельзя мыть дворы, лестницы или частные дороги
- нельзя наполнять бассейны
- нельзя заливать воду в цистерны и колодцы
- нельзя даже мыть собственные транспортные средства (за исключением автомоек)
При этом нарушителей таких мер могут наказывать существенными штрафами - от 150 до 1000 евро (для бытовых потребителей). В других случаях штрафы могут составлять от 500 до 2000 евро.
В заключение, для бытовых потребителей, превышающих установленные лимиты потребления воды в период чрезвычайного положения, предусмотрена доплата в размере 20 евро за каждый кубический метр использованной "сверхурочно" воды.
Гора Монте-Титано с комплексом трех башен (фото: commons.wikimedia.org)
Напомним, ранее мы рассказывали о ряде самых опасных островов мира.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: TripHearts, San Marino Rtv, News Direct, Google maps, Wikipedia, YouTube-каналы "2plus1 Travel" и "Mr History".
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