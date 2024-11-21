Популярный банк ввел "бесконтактную" услугу для владельцев iPhone: что изменилось

"ПриватБанк" настроил бесконтактное добавление собственных карт в кошелек Apple Pay.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Отныне украинцы, которые пользуются цифровым кошельком Apple Pay, смогут добавлять карты "ПриватБанк" без ручного ввода их реквизитов.
Для того чтобы осуществить бесконтактное добавление карты банка в цифровой кошелек, нужно лишь поднести саму карту к смартфону.
В целом, чтобы добавить карту "ПриватБанк" в Apple Pay нужно:
При этом кошелек автоматически считает все необходимые данные, то есть картой уже можно будет пользоваться для оплат смартфоном.
Новая "бесконтактная" услуга от "ПриватБанка" (инфографика: privatbank.ua)
Напомним, "ПриватБанк" был зарегистрирован в Украине 19 марта 1992 года.
Он одним из первых ввел современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно - через "Приват24".
В мае 2017 года "ПриватБанк" первым среди украинских банков предоставил возможность своим клиентам оплачивать покупки iPhone - запустил вместе с компанией Apple платежный сервис Apple Pay.
В конце 2023 года благодаря запуску "ПриватБанком" и Visa сервиса "Tap to Pay" Украина стала третьей страной Европы и шестой в мире, где предприниматели и малый бизнес получили возможность принимать безналичные платежи, имея только iPhone и приложение "ПриватБанка" под названием "Терминал".
Читайте также о новом способе снять наличные деньги за границей, который ввел "ПриватБанк".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.