Несмотря на возражения. В Ватикане заявили, что Папа Римский продолжает миротворческую миссию в Украине

Папа Римский Франциск продолжаю свою миротворческую миссию в Украине, несмотря на то, что украинским властям о ней ничего не известно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролини.

По его словам, после предварительного заявления Франциска прошли контакты с представителями Киева и Москвы. Однако их результаты конфиденциальны.

"Есть изменения, но, конечно, они на конфиденциальном уровне", - сказал Паролин.

Он также заявил, что верит в прогресс миссии.

Напомним, 10 апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Такое заявление понтифик сделал после своего визита в Будапешт, где встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Илларионом, представителем Русской православной церкви в Будапеште.