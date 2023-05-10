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Несмотря на возражения. В Ватикане заявили, что Папа Римский продолжает миротворческую миссию в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 10 мая 2023 16:17
Несмотря на возражения. В Ватикане заявили, что Папа Римский продолжает миротворческую миссию в Украине Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Папа Римский Франциск продолжаю свою миротворческую миссию в Украине, несмотря на то, что украинским властям о ней ничего не известно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролини.

По его словам, после предварительного заявления Франциска прошли контакты с представителями Киева и Москвы. Однако их результаты конфиденциальны.

"Есть изменения, но, конечно, они на конфиденциальном уровне", - сказал Паролин.

Он также заявил, что верит в прогресс миссии.

Напомним, 10 апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Такое заявление понтифик сделал после своего визита в Будапешт, где встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Илларионом, представителем Русской православной церкви в Будапеште.

Однако позже в Офисе президента заявили, что Украине ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана, о которой говорил Папа Римский Франциск. Власти страны не дали согласия на такие инициативы.

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