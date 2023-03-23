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Несмотря на войну. В Умань начали прибывать хасиды

Фото: в Умань прибывают хасидские паломники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Умань Черкасской области начали прибывать хасидские паломники для празднования дня рождения цадика Раби Нахмана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.

С 22 марта хасиды со всего мира, несмотря на войну, начали прибывать в Умань, где находится могила Раби Нахмана - основателя брацлавского хасидизма.

Чтобы обеспечить правопорядок, в городе работает сводный отряд, сформированный из работников различных служб. К нему присоединились полиция диалога, бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи, взрывотехники и полицейские районного управления.

Отмечается, что на паломников распространяются все ограничения, связанные с военным положением. В частности, проверка документов на блокпостах и комендантский час, действующий с 5:00 до 23:00.

Фото: в Умань прибывают хасидские паломники (facebook.com/cherkasypolice)

Напомним, несмотря на войну, в прошлом году в Умань приехали более 23 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года.

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