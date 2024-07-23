Несмотря на то, кто победит на выборах в США, поддержка Украины будет оставаться неизменной, - Дэвид Л. Грандж

"Этого никто не допустит. Существует много спекуляций относительно того, будет ли новый президент США - кандидат от демократов или Трамп - поддерживать Украину. Оба кандидата будут делать. Если говорить о Трампе, то он заинтересован в поддержке Украины. Это прагматика, ведь Украина имеет стратегически важные с точки зрения геополитики расположения и ресурсы, и сейчас союзник США", – сказал он.

Он также отметил, что Украина должна сделать все, чтобы добиться мира на своих условиях. Иначе угроза со стороны России и дальше будет существовать, и Украина не сможет нормально развиваться.

Дэвид Л. Грандж отметил, что сейчас нужно влиять на россию всеми возможными способами, работать стоит по разным направлениям: дипломатия, информационная война, разведка, кибербезопасность, военный аспект и экономика.

Оценивая перспективы поступления инвестиций в Украину, он отметил, что умение строить бизнес даже в сложное время является конкурентным преимуществом украинских предпринимателей. Потому страна должна привлекать инвесторов и создавать благоприятные условия для развития бизнеса.

"Я не знаю ни одной страны, которая бы не сталкивалась с тяжелыми проблемами, в том числе и в США. Украина очень важна с точки зрения геополитики, а у украинцев есть те уникальные знания и опыт, которые помогут инвесторам, бизнесменам получить прибыль у компании даже в условиях войны ", – сказал генерал-майор.

Фото: предоставлено пресс-службой авиакомпании CONSTANTA

Дэвид Л. Грандж возглавил наблюдательный совет украинской авиакомпании Constanta в апреле 2024 года. В США он известен как легендарная личность, в прошлом Д. Л. Грандж также являлся постоянным консультантом государственного и частного сектора США и других стран по оценке безопасности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Украине Дэвид Л. Грандж известен прежде всего как соучредитель фонда Osprey Global Solutions Ukraine, инициатор и инструктор бесплатного обучения украинских военнослужащих по разминированию, обезвреживанию взрывоопасных устройств и оказанию экстренной медицинской помощи по стандартам НАТО.

Компания Constanta, основанная в 1998 году, специализируется на предоставлении авиационной поддержки для миротворческих и гуманитарных миссий по всему миру. Совладельцем авиакомпании Constanta является Роман Милешко, бывший офицер ВСУ, авиатор в третьем поколении, предприниматель.

Роман Милешко - владелец группы компаний авиационной отрасли, признанных критически важными объектами для экономики Украины. Авиакомпания Constanta имеет официальный статус авиационного перевозчика Организации Объединенных Наций и является самым крупным в мире оператором самолетов Антонов Ан-26.