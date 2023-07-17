Несмотря на атаки врага с воздуха, наши воины продвигаются на Таврическом направлении, - Тарнавский

"Несмотря на заминированность территорий, работу врага с воздуха наши воины продвигаются вперед. За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 650 обстрелов", - написал Тарнавский.

Он отметил, что артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления выполнили 1412 огневых задач. А потери врага за последние сутки убитыми и ранеными составили почти две роты. Удалось уничтожить три склада боеприпасов врага

Также было уничтожено 25 единиц военной техники противника:

3 танка,

1 ББМ,

3 единицы БМ-21 "Град",

БПЛА "Орлан-10",

2 ЗРК "Стрела-10",

2 гаубицы 2А65 "Мста-Б",

2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация",

пушки "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С",

пушка Д-30,

ЗРПК "Тунгуска",

автомобильная техника.

Потери россиян

Напомним, что потери российских оккупантов продолжают расти на фоне контрнаступления украинских защитников. Всего с начала полномасштабной войны было ликвидировано более 236 тысяч врагов.

Бойцы ВСУ смогли добиться определенного успеха с начала июня и отвергли россиян по нескольким направлениям. В частности, ряд населенных пунктов был деоккупирован на юго-востоке Украины.

Также украинские военные преуспели и под Бахмутом, где они заняли господствующие высоты . Таким образом, враг внутри города оказался в ловушке.

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