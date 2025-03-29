Несмотря на атаки России. Вэнс считает, что энергетическое перемирие действует

"Мы доверяем, но проверяем. Мы убеждаемся, что то, что мы видим от одной стороны, выполняется другой стороной, и наоборот. Но я думаю, что мы достигли невероятного прогресса", - сказал он.

Вэнс отметил, что президент США Дональд Трамп "собирается бороться каждый день", и, по его словам, США "продолжают достигать прогресса".

"Мы, очевидно, имеем прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть перемирие по торговле в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто", - заявил Вэнс.

Он добавил, что после перемирия на Черном море начнут рассматривать дальнейшие шаги в прекращении огня.