Несмотря на атаки России. Вэнс считает, что энергетическое перемирие действует

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отстаивает позицию, что между РФ и Украиной действует энергетическое перемирие. Заявление прозвучало после атак на украинские объекты в течение последних нескольких дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вэнса, которое он сделал на американской авиабазе "Питуффик" в Гренландии.
"Мы доверяем, но проверяем. Мы убеждаемся, что то, что мы видим от одной стороны, выполняется другой стороной, и наоборот. Но я думаю, что мы достигли невероятного прогресса", - сказал он.
Вэнс отметил, что президент США Дональд Трамп "собирается бороться каждый день", и, по его словам, США "продолжают достигать прогресса".
"Мы, очевидно, имеем прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть перемирие по торговле в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто", - заявил Вэнс.
Он добавил, что после перемирия на Черном море начнут рассматривать дальнейшие шаги в прекращении огня.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предлагал в качестве первых шагов для урегулирования войны ввести режим тишины в воздухе и на море. После встречи команд Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта американская сторона предложила всеобъемлющее перемирие. Украина согласилась на предложение, но РФ не дала окончательного ответа.
Во время разговора президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин якобы договорились о прекращении ударов по энергетике. Впрочем, Россия продолжает наносить удары по украинской инфраструктуре.
Как сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвы, Россия нанесла по меньшей мере два удара по энергетике Украины. Известно, что на днях были атакованы объекты "Нафтогаза".
Больше об энергетическом перемирии между Украиной и Россией и работает ли оно - в материале РБК-Украина.
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