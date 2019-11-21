Поправка Геруса щодо імпорту е/е з РФ завдає геополітичної шкоди Україні та Молдові, - експерт

"Поправка Геруса", що відновила імпорт електроенергії з РФ, завдає суттєвої геополітичної шкоди Україні та Молдові. Про це написав політолог Євген Магда на своїй сторінці в Facebook, коментуючи висловлювання молдовського аналітика Корнеліу Чуря щодо імпорту Україною електроенергії з РФ.

"Місцевий аналітик Корнеліу Чуря (до речі, спробую з ним познайомитися) вважає, що поправка Геруса стосовно імпорту російської електроенергії б’є не лише по інтересах України, руйнуючи її енергетичну стратегію, але і завдає реальної шкоди Молдові, оскільки розв’язує руки Придністров’ю. На тлі того, що у Молдові відбулося посилення влади «червоного президента» Ігоря Додона (більшість міністрів нового уряду, який очолив Іон Кіку – його колишні радники), подібні економічні фокуси з українського боку завдають суттєвої геополітичної шкоди", - написав Магда.

Він також наголосив, що позиція української влади, яка дозволила імпорт електроенергії з країни-агресора, і в той же час закликає до посилення міжнародних санкцій проти Росії, виглядає дивною.

"Складно не погодитися з паном Чурею, що імпортувати електроенергію з Росії та закликати до посилення санкцій проти агресора – виглядає дещо дивним", - зазначив Магда.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту.

За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год / добу.

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що не знав про те, що ухвалені зміни до законодавства, відомі як “правка Геруса”, дали можливість відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ.

Народний депутат України, член фракції «Європейська Солдарність» Вікторія Сюмар раніше заявила, що «поправка Геруса», яка відновила імпорт електроенергії з Росії, закриває шлях Україні до енергоінтеграції з ЄС, і опозиція домагатиметься її скасування.