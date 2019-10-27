Поправка Геруса щодо імпорту електроенергії з РФ скасовує санкції проти Кремля, - Ляшко

Поправка голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, якою дозволено імпорт електроенергії з РФ, призведе до скасування санкцій проти Кремля та знищення вітчизняної енергетики. Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Фактично формулою Геруса, коли він дозволив сюди змінами до закону ввести російську енергетику, зняли санкції з Росії. Треба називати речі своїми іменами. Це зняття санкцій з Росії. Яким чином це можливо в країні, яка долає російську агресію?", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що керівникам України важко буде пояснити міжнародним партнерам, чому вони просять їх посилити санкції проти Росії, в той час як ми здійснюємо торгівлю з країною-агресором.

"Ми обурюємося, що німці будують "Північний потік-2". І німці це аргументують тим, що їм це вигідно комерційно. А самі знімаємо санкції з Росії. Уявіть собі Зеленського, який їде в Нормандський формат, на зустріч у Нормандському форматі і просить президента Франції, канцлера Німеччини, президента Сполучених Штатів: посильте санкції проти Росії, не знімайте санкції проти Росії. Що йому скажуть у відповідь? Ви нас просите, щоб наш бізнес ніс збитки, а ви заробляєте. Тобто, ключове - це зняття санкцій з Росії. От що зробив Герус", - підкреслив Ляшко.

Він також звернув увагу, що електроенергію з РФ ми отримуємо від компанії "Інтер РАО", керівник якої Ігор Сєчін перебуває під санкціями США через анексію Криму.

"Більше того, російську компанію, яка продає електроенергію в Україну, очолює її Сєчін, який перебуває під американськими санкціями за анексію Криму і за війну на Донбасі. Тобто, американці, європейці вводять санкції проти російських компаній, а ми з цими компаніями, проти яких введено санкції, торгуємо", - зазначив лідер Радикальної партії.

На думку Ляшка, імпорт електроенергії з РФ також призведе до знищення вітчизняної енергосистеми та загрожує енергобезпеці країни.

"Сьогодні фактично формулою Геруса знищується вітчизняна енергетична система. Не тільки генерація ДТЕК, а і атомна генерація. 55% генерації в Україні - це атомні станції. Коли ви запускаєте собі росіян, ви знищуєте атомну енергетику України… Наслідки прийняття формули Геруса матимуть величезні соціальні потрясіння. Коли українські шахтарі, українські енергетики залишаються без роботи і без зарплати. А ми свої гроші віддаємо країні-агресору, субсидуючи робочі місця наших конкурентів", - сказав Ляшко.

Він вважає, що в ситуацію щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ має втрутитись президент, а правоохоронні органи - порушити кримінальну справу.

"Вважаю, має бути розслідування НАБУ, СБУ, САП, Генпрокуратура повинні розслідувати ці афери. Я вимагаю реакції президента Зеленського. Припинити ці афери, негайно внести зміни до законодавства, припинити імпорт російської електроенергетики", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус вніс правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте, з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу.

Раніше народний депутат України Валентин Наливайченко заявляв, що відновлення імпорту електроенергії з Росії призведе до скасування міжнародних санкцій проти Кремля та зазначав, що торгівля України з країною-агресором вже викликала негативну реакцію серед наших міжнародних партнерів.