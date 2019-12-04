"Поправка Геруса" та імпорт е/е з Росії вбивають економіку України, - Білецький

Імпортована за зниженими цінами електроенергія з Росії поступово знищує енергетичну галузь України, тому "поправку Геруса" необхідно скасувати якомога швидше. Про це лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький заявив у відеоролику на власному Youtube-каналі.

Він зазначив, що наразі російська електроенергія обходиться Україні дешевше, ніж російським споживачам. На думку Білецького, цей факт є ознакою демпінгування цін.

"Україна купує у Росії електроенергію по ціні 1 грн 32 коп – 1 грн 36 коп за кВт-год. У Москві і в Московській області ціна зараз 1 грн 64 коп – 1 грн 66 коп за кВт-год. Це дані з офіційного сайту energybase.ru, і це говорить про прості речі: Росія демпінгує. Нам вона продає електроенергію не за ринковою ціною, а за заниженою: щоб вона була значно нижча за українську. Таким чином РФ вбиває українську енергетику", – пояснив Білецький.

Лідер партії наголосив на те, що такі умови призводять до занепаду енергетичної галузі нашої країни та скорочення об’ємів виробництва та експорту. Також Білецький зазначив, що поправка Геруса до закону "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії" активно сприяє цим нищівним для української енергетики наслідкам. Через неї уможливилися постачання електроенергії з РФ, нібито через Білорусь.

"Якщо ми будемо купувати у Росії електроенергію, то ми доб’ємо власну енергетичну галузь – повністю. Нема питань, що Коломойський і Ахметов закладають надмірну маржу і спекулюють на ціні електроенергії для населення. Так регулюйте. Дайте максимальну ціну, яку вони можуть вимагати від населення. Зробіть її справді ринковою. Демпінгування цін з боку РФ стало можливим після так званої поправки Геруса до закону про ринок електроенергії. Зараз ця поправка фактично знищує український ринок електроенергії", – заявив очільник "Нацкорпусу".

Білецький розповів, що схожа ситуація може торкнутися і газової сфери. Це може трапитися через те, що зараз Україна веде переговори з РФ щодо прямих постачань газу "за вигідною ціною". На думку політика, такі процеси можуть знищити економіку країни та зробити Україну знову політично залежною від Росії.

Як відомо, згадану вище поправку до закону про ринок енергетики вніс Андрій Герус. Саме ця поправка дозволила розпочати імпорт електроенергії з Росії. Як заявляли експерти, вона була внесена з порушенням регламентних норм, а сам депутат запевняв, що імпорт буде здійснюватися з Білорусі. Наразі у ВРУ ведуться перемовини, спрямовані на її відміну.

У Верховній раді вже створено міжфракційне депутатське об’єднання "Енергетична незалежність та безпека України", одним з завданням якого проголошено скасування імпорту демпінгової електроенергії з Росії та Білорусі, яка транзитує російську електроенергію. Надлишок власного струму в Білорусі з’явиться с лютого 2020 року з введенням в експлуатацію Білоруської АЕС, яка будується за кошти російського "Росатому".

Сьогодні Рада планує розглянути законопроект №2233 "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії", який скасовує імпорт електроенергії РФ лише за прямими контрактами. На інших сегментах ринку (включаючи найголовніший – ринок на добу наперед (РДН) поставки російської електроенергії зберігаються. Можливість імпорту електроенергії з Білорусі залишається в повному обсязі.