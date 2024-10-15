Пополнили обменный фонд и контратаковали: в Третьей штурмовой рассказали о Харьковском направлении

Бойцы Третьей штурмовой бригады провели успешное контрнаступление в Харьковской области. Там были захвачены в плен несколько россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Третьей штурмовой.

Как рассказали в бригаде, их бойцы совершили успешные контратакующие действия на позициях противника в районе Харьковской области. Также во время контрнаступления удалось захватить в плен несколько российских военных.

"Последствия - в фото от комроты друга Дацика и 2-го штурмового батальона. Как думаете, с кого сняли погоны?" - написали в Третьей штурмовой.

Ситуация в Харьковской области

В конце августа Третья штурмовая бригада провела контрнаступление в Харьковской области, продвинувшись почти на 2 км. Они захватили батальонный район обороны и несколько опорных пунктов противника. Командир Андрей Белецкий заявил, что эти действия отвлекли россиян от направления Макеевки.

Недавно украинские военные захватили окопы и сняли враждебную рацию с убитого оккупанта. Также во время зачистки был найден живой россиянин, который просил не убивать и рассказал все о своем личном составе.

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