Поповнення групи "Вагнер" злочинцями знизить ефективність групи, - британська розвідка

Росія використовує приватну військову компанію "Вагнер" для посилення передових сил і зменшення нестачі особового складу і втрат в Україні. Зараз в неї набирають засуджених після короткострокового навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як наголошується у зведенні, "Вагнер" майже напевно зіграв центральну роль в недавніх боях, включаючи взяття Попасної і Лисичанська. Ці бої завдали групі важкі втрати.

Зараз "Вагнер" знижує стандарти прийому, наймаючи засуджених і осіб, раніше занесених в чорний список. "Новобранцям надається дуже обмежене навчання. Це, швидше за все, вплине на бойову ефективність групи в майбутньому і знизить її цінність в якості опори для регулярних російських сил", - йдеться в повідомленні.

Керівник "Вагнера" Євген Пригожин нещодавно був удостоєний звання героя Російської Федерації за наступ Вагнера в Луганській області. Враховуючи зміну ряду дуже високопоставлених російських воєначальників, це посилить невдоволення між військовими і "Вагнером". Це також може негативно позначитися на моральному дусі російських військових, зазначають у Міноборони Британії.