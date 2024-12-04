Спрос в ВСУ на "стальные бункеры" от "Метинвеста" растет: где именно пользуются спросом

В то же время растет спрос на фронте на "укрытия-малыши", для операторов дронов.

"Высокий спрос имеет уменьшенная вдвое "крыевка" для экипажей пилотов дронов. Этот "малыш" размером 3 м длиной и 2 м в диаметре позволяет быстро и незаметно устанавливать "крыевку" и вести эффективную работу по разведке и поражению боевых целей. БПЛА", - говорит операционный директор "Метинвест" Александр Мироненко.

Правильная установка укрытия является критически важной для эффективности стальных тайников. Обычно их углубляют в землю на 3,5 и более метров, а для дополнительной защиты сверху конструкции укладывают деревянные брусья, которые затем засыпают землей. Военные подтвердили, что такие укрытия способны выдержать прямые попадания 152-миллиметровых снарядов - одних из самых мощных на поле боя.

С 2022 года, когда в "Метинвесте" приступили к производству металлических бункеров, процесс их изготовления наладился, стал систематическим и значительно ускорился, говорят в компании.

"Сейчас изменен сам подход к собственному стальному производству. На участке одновременно работают над созданием серии укрытий, а не искусственных заказов, как это было в прошлые годы", - подчеркивает Мироненко.

В настоящее время в компании отмечают, что "Метинвест" достиг верхней отметки в объемах военного производства. Увеличение поточного производства требует определенных условий – например, привлечения большего количества специалистов.

"Изделия для армии - это еще одна задача для металлургов и горняков, отлучаемых от основного производства (выпуска стали/полуфабрикатов/сырья). Нанимать новых людей трудно из-за миграции, мобилизации, вопроса с бронированием и т.д. Возможность формирования постоянной команды специалистов, привлеченных только для выполнения государственных заказов, способствовало бы усилению этого направления, увеличению объемов производства и т.д.", - говорят в компании.

Напомним, за время войны "Метинвест" передал на фронт уже более 600 укрытий, на общую сумму более 300 млн. грн. Все укрытия бойцы получают бесплатно.

С начала полномасштабного вторжения компания "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.