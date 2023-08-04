Спрос растет: кто нужен на рынке труда в Украине

Как отмечается в отчете, с начала 2023 года продолжался рост спроса на рабочую силу, поддержанный оживлением экономики.

Спрос на работников

Самый высокий спрос наблюдался на специальности, связанные с последующим приспособлением бизнеса к военным условиям. Среди новых вакансий преобладают рабочие профессии, логистика и продажи и закупки. В текущих условиях растет и количество вакансий в здравоохранении и образовании, а благодаря постепенному оживлению внутреннего спроса - в розничной торговле и сфере услуг.

"Это, в частности, может быть следствием масштабной миграции за границу, прежде всего женщин, которые преобладали в этих секторах", - отмечают в НБУ.

В то же время, низкий спрос остается на работников гуманитарно-культурного и административно-управленческого направлений, а также в сфере ИТ и строительстве. Изменения в спросе на рабочую силу отражают значительные изменения в структуре экономики.

Предложение на рынке труда

В то же время динамика предложения рабочей силы в последние месяцы практически вернулась на докризисную траекторию. Это отражает дальнейшую адаптацию населения к условиям высоких рисков безопасности.

Благодаря быстрому восстановлению спроса на рабочую силу с начала 2023 занятость украинцев постепенно росла. Да, по опросам, занятость увеличивалась как за счет возвращения украинцев к привычным условиям работы, так и за счет трудоустройства на новой работе. В частности, заметно улучшилась ситуация с занятостью ВПЛ, среди которых безработица была выше, чем в целом в экономике. "Это свидетельствует об адаптации ВПЛ на новых местах жительства", - отмечают в НБУ.

По данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году по методологии МОТ составил 21,1%. На 2023 год прогнозируется 19,0% (предыдущий прогноз - 18,3%), на 2024 год - 16,9% (предыдущий прогноз - 16,5%), на 2025 год - 14,4% (предыдущий прогноз - 14,7%).

"Ожидаемое оживление экономической активности будет способствовать постепенному сокращению уровня безработицы. Однако на прогнозном горизонте диспропорции на рынке труда все еще будут оставаться значительными, в том числе из-за последствий войны, в том числе неравномерного восстановления по секторам и регионам. В результате, несмотря на постепенное снижение, уровень безработицы в среднесрочной перспективе будет превышать уровень до полномасштабного вторжения", - отмечают в НБУ.