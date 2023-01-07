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Спрос на валюту в Украине значительно вырос: НБУ назвал две главные причины

Фото: на валютном рынке увеличился спрос в конце 2022 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В конце 2022 года спрос на валюту на межбанковском рынке существенно увеличился. Поэтому Национальный банк Украины увеличил продажу валюты из резервов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Увеличение интервенций НБУ по продаже валюты в прошлом месяце связано, прежде всего, с сезонным фактором - активизацией бюджетных расходов в конце года", - говорится в сообщении.

Кроме того, на валютный рынок также влиял высокий спрос бизнеса и населения на импорт альтернативных источников энергии и увеличение импорта топлива для их работы в условиях дефицита электроэнергии, вызванного террористическими атаками России на критическую инфраструктуру Украины, отметили в НБУ.

Напомним, НБУ за декабрь 2022 года увеличил продажу валюты из резервов вдвое до 3,16 млрд долларов.

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