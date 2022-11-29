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Спрос на горючее может вырасти. Шмыгаль рассказал, возможен ли дефицит бензина и ДТ

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Киев, Вторник 29 ноября 2022 16:58
Спрос на горючее может вырасти. Шмыгаль рассказал, возможен ли дефицит бензина и ДТ Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В связи с массовым импортом бензиновых и дизельных генераторов спрос на автомобильное топливо может вырасти, но его дефицит не прогнозируется.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может возрасти. Но его дефицит Министерство экономики не предусматривает. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления", - отметил премьер-министр.

По его словам, импорт бензина и дизеля в последние месяцы составляет около 700 тысяч тонн ежемесячно, что позволяет обеспечить потребности потребителей.

Ранее сообщалось, что Украине вряд ли грозит дефицит топлива из-за массового использования генераторов в связи с отключениями света.

Напомним, ранее РБК-Украина разбиралось, что будет с ценами на топливо в связи с ростом спроса из-за генераторов.

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