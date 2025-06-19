Спрос на кондиционеры подскочил: сколько придется заплатить в 2025 году

Что покупают чаще всего

Самыми популярными остаются кондиционеры. В 2025 году спрос на них вырос на 8%, а количество объявлений, наоборот, уменьшилось на 11%. Средняя цена кондиционера - 10 955 гривен, что на 8% дороже, чем в прошлом году.

Кондиционеры не только охлаждают воздух, но и снижают влажность и улучшают самочувствие. За комфорт в жару украинцы готовы платить больше, особенно когда речь идет об эффективной работе или полноценном отдыхе в разгар лета.

Значительно возросла популярность вентиляторов - на 32% больше отзывов по сравнению с 2024 годом. Средняя стоимость - около 1800 гривен. Это остается наиболее доступным способом создать ощущение прохлады дома или в офисе.

Микроклимат дома: увлажнители и осушители

Растет интерес и к технике для регулирования влажности. Увлажнители воздуха, которые особенно актуальны для сухих регионов, на OLX стоят в среднем 1260 гривен. Осушители - для влажных помещений - значительно дороже: около 7800 гривен.

Эти приборы помогают поддерживать здоровый микроклимат в квартире: уменьшают риск появления плесени, аллергии или проблем с дыханием, особенно во влажных или недостаточно вентилируемых пространствах.

По прогнозам аналитиков платформы, интерес к климатической технике будет держаться на высоком уровне как минимум до конца лета.