Спрос на инженерные профессии вырос: в "Метинвест Политехнику" поступило более 360 студентов

Спрос на техническое образование в Украине растет: в "Метинвест Политехнику" в этом году поступило более 360 новых студентов, что на 43% больше, чем в прошлом. Среди самых популярных направлений - горноводство и металлургия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".
Также поступающие выбирали автоматизацию и робототехнику, электроэнергетику, компьютерные науки, кибербезопасность, охрану труда и другие специальности. В университете связывают рост интереса к инженерным профессиям с будущим восстановлением и модернизацией украинской промышленности.
"В этом году мы видим интерес к техническим специальностям на всех уровнях образования, от профессионального младшего бакалавра до магистратуры. Для Украины это стратегически важные профессии. Впереди восстановление и модернизация предприятий, и для этого потребуются инженеры нового поколения", - говорит ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный.
По его словам, современный инженер должен совмещать фундаментальную техническую подготовку с цифровыми навыками, умением работать в команде, управлять проектами и находить практические решения.
Техническое образование в этом году выбрали выпускники школ и колледжей, специалисты с опытом работы и ветераны. Среди новых студентов - 20 ветеранов, а всего за годы работы университета обучение здесь выбрали уже более 70 ветеранов.
Кроме бакалаврских и магистерских программ университет предлагает восемь программ профессионального младшего бакалавра по направлениям горноводства, металлургии, автоматизации производства, робототехники, электрической инженерии и прикладной механики.
Учеба ориентирована на практическую работу: студенты разбирают реальные производственные кейсы, проходят практику на предприятиях, участвуют в международных программах и стажировках.
Помимо обучения на контрактной основе университет предоставляет возможность поступления по заказу "Метинвеста". В таком формате обучение по отдельным направлениям финансирует компания, которая дает студенту возможность получить образование без собственных затрат и одновременно получить перспективу первого рабочего места. Также доступно обучение по ваучеру от Государственной службы занятости.
По словам директора по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Метинвеста" Татьяны Петрук, поддержка технического образования является инвестицией в новое поколение инженеров и будущее украинской промышленности.
Как известно, первый частный технический университет в Украине "Метинвест Политехника" основала компания "Метинвест" Рината Ахметова. С 2022 года компания вложила в развитие образования около 570 млн грн, из которых 513 млн грн направлено на создание современной материальной базы вуза.
Кроме того, вуз компании "Метинвест Политехника" предлагает ветеранам льготное поступление на перспективные инженерные специальности: в вуз их принимают без экзаменов, только по результатам собеседования.