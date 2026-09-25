Спрос на инженерные профессии вырос: в "Метинвест Политехнику" поступило более 360 студентов

Спрос на техническое образование в Украине растет: в "Метинвест Политехнику" в этом году поступило более 360 новых студентов, что на 43% больше, чем в прошлом. Среди самых популярных направлений - горноводство и металлургия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Метинвест ".

Также поступающие выбирали автоматизацию и робототехнику, электроэнергетику, компьютерные науки, кибербезопасность, охрану труда и другие специальности. В университете связывают рост интереса к инженерным профессиям с будущим восстановлением и модернизацией украинской промышленности.

"В этом году мы видим интерес к техническим специальностям на всех уровнях образования, от профессионального младшего бакалавра до магистратуры. Для Украины это стратегически важные профессии. Впереди восстановление и модернизация предприятий, и для этого потребуются инженеры нового поколения", - говорит ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный.

По его словам, современный инженер должен совмещать фундаментальную техническую подготовку с цифровыми навыками, умением работать в команде, управлять проектами и находить практические решения.

Техническое образование в этом году выбрали выпускники школ и колледжей, специалисты с опытом работы и ветераны. Среди новых студентов - 20 ветеранов, а всего за годы работы университета обучение здесь выбрали уже более 70 ветеранов.

Кроме бакалаврских и магистерских программ университет предлагает восемь программ профессионального младшего бакалавра по направлениям горноводства, металлургии, автоматизации производства, робототехники, электрической инженерии и прикладной механики.

Учеба ориентирована на практическую работу: студенты разбирают реальные производственные кейсы, проходят практику на предприятиях, участвуют в международных программах и стажировках.

Помимо обучения на контрактной основе университет предоставляет возможность поступления по заказу "Метинвеста". В таком формате обучение по отдельным направлениям финансирует компания, которая дает студенту возможность получить образование без собственных затрат и одновременно получить перспективу первого рабочего места. Также доступно обучение по ваучеру от Государственной службы занятости.

По словам директора по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Метинвеста" Татьяны Петрук, поддержка технического образования является инвестицией в новое поколение инженеров и будущее украинской промышленности.