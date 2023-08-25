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Спрос на доллары и евро упал: банки в два раза сократили ввоз в Украину наличной валюты

Украина, Пятница 25 августа 2023 14:54
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Спрос на доллары и евро упал: банки в два раза сократили ввоз в Украину наличной валюты Фото: украинцы летом утратили интерес к валюте (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июле 2023 года, составил 322 млн долларов. Это более чем в два раза меньше, чем в июне (638 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Объем в долларах сократился с 424 млн долларов до 217 млн долларов, объем в евро - 208 млн до 96 млн.

Спрос на доллары и евро упал: банки в два раза сократили ввоз в Украину наличной валюты

По данным НБУ, в июле из Украины вывезли 73 млн долларов, что на 20 млн долларов меньше, чем в июне (73 млн долларов).

Спрос на доллары и евро упал: банки в два раза сократили ввоз в Украину наличной валюты

Спрос на валюту

В начале 2023 года банки ввезли в Украину рекордный с начала войны объем наличной валюты. После этого в марте курс доллара резко снизился - с 40 до 38 гривен за доллар. В июне-июле курс упал до 37,2 гривен за доллар.

Однако в конце августа курс доллара резко пошел вверх и достиг уровня 38,6 гривен за доллар.

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