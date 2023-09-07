Предупредил о вторжении и обещает вернуть Крым: что известно о Буданове и его прогнозах

Ранения и секретные операции: молодые годы Буданова

Кирилл Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве и выбрал военную карьеру, окончив Одесский институт сухопутных войск в 2007 году. Но за год до выпуска сменил аэромобильный факультет на разведку, хотя обычно никто так не делал. Потому что на аэромобильном воспитывали будущую элиту - десант, где всегда не хватало кадров. Но диплом юный разведчик все же получил и сразу пошел работать в ГУР.

Внутри структуры он 12 лет работал на разных должностях, включая подразделения спецназа. К нынешней агрессии, уверен разведчик, Россия готовилась еще с 2007 года.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, руководил операциями, получил три ранения. Особенно тяжелым было второе - обломок противопехотной мины попал под сердце, пробив шею и спину.

Фото: Кирилл Буданов пережил три ранения и десять покушений на свою жизнь ( Виталий Носач, РБК-Украина)

Третья травма разнесла локтевой сустав, с тех пор есть проблемы со сгибанием правой руки. Кроме ранений - десять покушений на жизнь, первые из которых произошли еще в 2016 году. А три года спустя под его машиной раньше времени сдетонировала бомба.

Тогда же начались и операции Буданова в Крыму. Первым был "Рейд на Крым" - физическая ликвидация подразделения россиян "Вымпел" и их командира - "героя" чеченских войн. Считается, что подразделение Буданова также стояло за ликвидацией высокопоставленного работника ФСБ на полуострове.

До 5 августа 2020 года он выполнял секретные задачи. После указом президента Зеленского в 34 года возглавил Главное управление разведки при Минобороны, а затем Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. При его участии ГУР удалось вернуть домой по меньшей мере 215 украинских защитников, среди которых 108 бойцов "Азова".

В его кабинете постоянно звучит классическая музыка, можно увидеть разные предметы, которые он ставит на заметные места перед интервью с журналистами. Так Буданов делает определенные молчаливые намеки, о которых не может говорить открыто. На стене картины и фото с успехами разведки. Там и эвакуация из Кабула в 2021, вертолеты, которые летали на блокированную "Азовсталь" в Мариуполе, и тот самый купленный всей Украиной спутник. Также там живут животные: две лягушки, птички и кот Гюнтер.

Но известен Кирилл Буданов не этим. Вернее, не только этим. Он - едва ли не единственный топ-чиновник Украины, который был абсолютно уверен во вторжении россиян и даже опубликовал карту с вероятными направлениями ударов. Слова и прогнозы Буданова имеют большой вес в окружении президента Зеленского, он один из немногих с прямым доступом к руководителю страны.

У руководителя ГУР довольно непосредственный стиль общения с журналистами, которое он приправляет юмором и шутками. Периодически они связаны с (не очень радостным) будущим России. Здесь Буданов видит два пути: либо развал федерации на несколько малых независимых государств, либо сохранение целостности со сменой власти, возвращением всех захваченных территорий (речь не только об Украине, но и о Курилах и Калининграде среди прочего) и выплате репараций.

Уверен в нападении: как Буданов убеждал всех, что Россия решится на вторжение

Ноябрь 2021 года. Скопление и подготовку российских войск у границ обсуждают на многочисленных ток-шоу в Украине и мире. Строятся и рушатся ожидания и гипотезы. Но самый точный прогноз (хотя он сам называет их аналитическими оценками) дает именно глава ГУР Кирилл Буданов.

Он сообщил, что на Киев пойдут через Чернобыльскую зону и радиоактивный Рыжий Лес (в конце концов это также стало одной из причин поражения россиян под Киевом), на юге захватят Херсон (это до сих пор единственный областной центр, который войскам РФ удалось захватить и удерживать), а десант россиян попытается высадиться в Одессе. Как ни странно, немногие тогда обратили внимание в Украине на эти прогнозы.

Буданов даже разложил на детали вторжение и действия конкретных подразделений врага и их маневрирование. ГУР знало количество, маршруты, названия и цифры. Все это было продемонстрировано на уже известной карте наступления. Тогда Россия сосредоточила около Украины около 92 тысяч военных.

Фото: глава ГУР был единственным, кто точно описал и предрек нападение России на Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)

Буданов описал действия врага следующим образом: сначала - авиадуары, далее - артобстрелы, продвижение танков, десанты на востоке, попытки сразу захватить Одессу и Мариуполь, атаку меньшими силами через Беларусь, чтобы создать угрозу Киевской и Черниговской областям. Вблизи границ Украины и в Крыму Россия увеличила численность "Искандеров" для нанесения баллистических ударов.

Но точная дата тогда еще не была известна, говорилось о "январе-феврале" 2022 года. Точное число разведчики узнали около 15:00 23 февраля. Кремль менял окончательный день в течение двух недель. В тот же день Буданов забрал свою жену в здание ГУР. Они жили в его кабинете, наблюдая за часами.

"Если бы нападение не произошло, мы, как спецслужба, выглядели бы не очень хорошо. Потому что мы всех конкретно предупредили, что начнется в 4-5 утра. Это будет странно звучать, но я боялся, что все пойдет не по сценарию", - рассказал он в одном из интервью. Washington Post отмечал, что тогда Буданов рисковал всей своей карьерой топ-разведчика.

Около 4 утра 24.02 специальные подразделения ГУР уже отбыли в Гостомель, где ожидалась высадка десанта на местном аэродроме.

Кстати, об авиации. Действительно, большую часть боевых самолетов удалось оперативно поднять в воздух и передислоцировать. Но россиянам все же удалось поразить до 20% объектов авиационной инфраструктуры. Главными поражениями первого этапа войны Буданов называет прорыв у Волновахи и временную неудачу у Северодонецка. Более обобщенное - допущение в 2014 году частичной оккупации Донецкой и Луганской областей и аннексии Крыма.

Именно такой низкий показатель успеха в поражении целей, по мнению Буданова, помешал России в первые дни войны захватить полное доминирование в воздухе. Их неспособность уничтожить (хотя и не очень многочисленные) комплексы украинского ПВО привела к потерям бортов, которые с тех пор только росли.

Теряла РФ и солдат да так, что пришлось объявлять первую со времен Второй мировой мобилизацию населения. Удалось набрать более 316 тысяч человек. По данным Буданова, их никто не учил, всех сразу бросили на фронт. Часто без техники, потому что она уничтожена или только снимается с хранения (то есть уже безнадежно старая).

Когда закончится война: основные прогнозы главы ГУР

О предстоящей победе Кирилл Буданов стал говорить еще весной 2022 года. В частности, 20 апреля отметил, что переломный момент в противостоянии наступит во второй половине августа 2022 года, а активная фаза пойдет на убыль до конца прошлого года. Потому что якобы ресурсов у россиян было только на первые 12 месяцев, и ВСУ тогда должны по крайней мере зайти на территорию Крыма.

Летом 2022 года Буданов сказал, что Путин не согласится воевать до последнего. Потому что в противном случае наступит крах государственности. Зимой 2022 года появился первый прогноз об окончании войны: конец 2023 года с восстановлением всех границ до 1991 года. 28 октября он предвидел частичное разрушение Каховской ГЭС, но добавил, что контрнаступление это не остановит.

Весной 2023 года Буданов заявил о решающей, последней битве этой войны между Россией и Украиной. Поэтому ожидать ее окончания можно как в этом, так и в следующем году. Пока точнее сказать невозможно. Сам Буданов характеризует этот временной промежуток как очень близкое будущее.