Під Попасною росіяни обстріляли автомобіль із волонтерами, - ОВА

"У авто в цей перебували два місцевих жителя та вінничанин. На щастя, обійшлося без жертв", - розповів він.

Гайдай також нагадав, що в одній із пожежно-рятувальних частин втрати - учора двох бійців госпіталізовано.

"Баротравму голови та осколкові поранення обличчя вони отримали при виконанні – під час виклику до Лисичанська", - зазначив очільник регіону.

Крім того, поблизу Лисичанська, вчора ввечері загинув 70-річний чоловік. А приблизно в той же час на вулиці отримав поранення мешканець Лисичанська.

"Ще невідома кількість жертв внаслідок обстрілів Гірської громади, яких росіяни завдавали вчора протягом дня. У Гірському та Оріховому ворогом зруйновані щонайменше 15 будинків. Заходи щодо встановлення можливих додаткових пошкоджень та постраждалих осіб ще тривають", - резюмував Гайдай.