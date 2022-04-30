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Під Попасною росіяни обстріляли автомобіль із волонтерами, - ОВА

Фото: під Попасною росіяни обстріляли автомобіль із волонтерами (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни відкрили вогонь у напрямку автомобіля із волонтерами, який рухався у напрямку Попасної у п’ятницю, 29 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА (ОДА) Сергія Гайдая.

"У авто в цей перебували два місцевих жителя та вінничанин. На щастя, обійшлося без жертв", - розповів він.

Гайдай також нагадав, що в одній із пожежно-рятувальних частин втрати - учора двох бійців госпіталізовано.

"Баротравму голови та осколкові поранення обличчя вони отримали при виконанні – під час виклику до Лисичанська", - зазначив очільник регіону.

Крім того, поблизу Лисичанська, вчора ввечері загинув 70-річний чоловік. А приблизно в той же час на вулиці отримав поранення мешканець Лисичанська.

"Ще невідома кількість жертв внаслідок обстрілів Гірської громади, яких росіяни завдавали вчора протягом дня. У Гірському та Оріховому ворогом зруйновані щонайменше 15 будинків. Заходи щодо встановлення можливих додаткових пошкоджень та постраждалих осіб ще тривають", - резюмував Гайдай.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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