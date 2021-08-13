Потрапив до трійки УПЛ: "Шахтар" обіграв "Металіст 1925" в суху

Попри пасивний перший тайм, як харківські, так і донецькі футболісти відзначились лише жовтими картками. Кожна з команд отримала по два попередження від судді сьогоднішнього матчу.

Втім, під час перерви перед другим таймом й після заміни півзахисника та захисника у складі "Шахтаря" на Матвієнка та бразильського гравця Алана Патріка відповідно - футбольний клуб почав грати більш агресивно. Вже на 49 хвилині, після вдалого пасу від Кривцова, Степаненко подарував своїй команді ініціативу над "Металістами 1995".

Другий гол від "Шахтаря" не змусив себе очікувати довго. Нападник клубу Лассіна Траоре, після пасу від Матвієнка, подарував ще одне очко своїй команді на 80 хвилині.

До кінця матчу "Металіст 1925" п’ять разів змінив гравців у складі своєї команди, втім це жодним чином не врятувало його від поразки.

Гра завершилась на 95 хвилині з рахунком 2:0 у користь "Шахтаря".

Додамо, що завдяки цій перемозі, донецькому клубу вдалося посісти третє місце сьогоднішнього рейтингу таблиці УПЛ.

Фото: таблиця рейтингу української Прем'єр-ліги (Google)