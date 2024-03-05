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Одиночные ракеты. Игнат объяснил, с чем связана новая "тактика" обстрелов оккупантов

Украина, Вторник 05 марта 2024 12:57
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Одиночные ракеты. Игнат объяснил, с чем связана новая "тактика" обстрелов оккупантов Фот: одиночные ракеты использует РФ во время обстрелов по Украине (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пуски по Украине одиноких российских ракет, как 4 марта при атаке по Днепру, свидетельствуют о нехватке некоторых их видов. Кроме того, таким образом атакуя, оккупанты преследуют цель поразить конкретный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Если бы враг мог массированно применять ракеты, он бы это делал. Ракет Х-59, Х-31 не у врага достаточно много, чтобы массированно применять. У них есть своя цель поразить какой-то объект. Собственно, эти ракеты, которые я озвучил, направляются с самолетов тактической авиации", - рассказал он.

По словам Игната, есть еще баллистические ракеты "Искандер-М", которые также фигурируют в сообщениях об опасности Воздушных сил ВСУ.

"Когда баллистическая ракета летит десятки секунд, мы можем наблюдать, как она выпущена с оккупированной территории, например, по Херсонской и Донецкой областях. Такие ракеты также единичны. У врага есть цель поразить тот или иной объект", - добавил спикер.

Атака на Днепр

В Днепре 4 марта раздались звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщали, что в сторону города летела одна вражеская ракета. Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что ВСУ сбили российскую ракету в Днепровском районе.

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