Японцям не рекомендують їхати в Росію незалежно від цілей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Times .

Міністерство закордонних справ Японії застерегло своїх громадян від поїздок до Росії через конфлікт в Україні. МЗС Японії підвищило рівень небезпеки Росії до третього з чотирьох. Найвищий четвертий рівень передбачає негайну евакуацію з країни.

При цьому ряд західних регіонів Росії, які межують з Україною, МЗС Японії віднесло до найвищого, четвертого рівня небезпеки. На думку японців в цих областях високий ризик ведення бойових дій, тому громадянам Японії настійно рекомендується їх покинути.