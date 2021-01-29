Японський прем'єр: Олімпіада пройде цього літа, вона дасть світу надію

Олімпійські ігри пройдуть в Токіо в 2021 році. Вони повинні вселити надію на тлі глобальної пандемії COVID-19.

Про це в ході виступу на Всесвітньому економічному форумі заявив прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, передає Reuters.

"Японія проведе Олімпіаду та Паралімпіаду в Токіо цього літа...Я твердо маю намір провести Ігри. Вони дадуть світу надію і сміливість. Це стане символом перемоги людства над вірусом, символом єдності", - зазначив він.

Зазначимо, на сьогодні в Японії спостерігається третя хвиля COVID. При цьому уряд до весни не планує запускати масову вакцинацію. Крім того, прем'єр пообіцяв, що Японія виділить додаткові кошти на вакцини для бідних країн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія розгляне варіант проведення Олімпіади в Токіо без глядачів. На даний момент місцевий уряд готує декілька варіантів, оскільки до літа світ не зможе перемогти пандемію.

Також повідомлялося, Японія проведе Олімпіаду без обов'язкової COVID-вакцинації для спортсменів.