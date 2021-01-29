ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Японський прем'єр: Олімпіада пройде цього літа, вона дасть світу надію

Автор: РБК-Україна

Олімпійські ігри пройдуть в Токіо в 2021 році. Вони повинні вселити надію на тлі глобальної пандемії COVID-19.

Про це в ході виступу на Всесвітньому економічному форумі заявив прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, передає Reuters.

"Японія проведе Олімпіаду та Паралімпіаду в Токіо цього літа...Я твердо маю намір провести Ігри. Вони дадуть світу надію і сміливість. Це стане символом перемоги людства над вірусом, символом єдності", - зазначив він.

Зазначимо, на сьогодні в Японії спостерігається третя хвиля COVID. При цьому уряд до весни не планує запускати масову вакцинацію. Крім того, прем'єр пообіцяв, що Японія виділить додаткові кошти на вакцини для бідних країн.

Популярні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія розгляне варіант проведення Олімпіади в Токіо без глядачів. На даний момент місцевий уряд готує декілька варіантів, оскільки до літа світ не зможе перемогти пандемію.

Також повідомлялося, Японія проведе Олімпіаду без обов'язкової COVID-вакцинації для спортсменів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЯпоніяОлімпіада