Японська прокуратура має намір допитати дружину екс-керівника Nissan і Renault

Фото: Карлос Гон (GettyImages)

Представники прокуратури направили запит до суду, щоб отримати дозвіл допитати дружину Карлоса Гона

Прокуратура Токіо має намір допитати дружину колишнього голови автомобільного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Про це повідомляє телеканал NHK.

Раніше прокурори просили дружину Гона про зустріч, проте отримали відмову. У зв'язку з цим представники прокуратури направили запит до суду, що дає їм право допитати його в якості свідка.

За даними телеканалу, під час арешту Гона у його дружини конфіскували паспорт і мобільний телефон. Сам Гон назвав неприпустимими дії прокуратури.

Нагадаємо, напередодні колишнього керівника автоконцернів Nissan і Renault Карлоса Гона, якого раніше звільнили під заставу, вранці, 4 квітня, взяли під варту.

На початку березня 2019 року суд Токіо установив заставу у розмірі 1 млрд ієн (майже 9 млн доларів) для колишнього глави франко-японського автомобільного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi.

Раніше Nissan визнав незаконне отримання Карлосом Гоном 7,8 млн євро. Нинішні головні виконавчі директори Nissan і Mitsubishi Хірото Саікава і Осаму Масуко не були обізнані про ці виплати, незважаючи на те, що вони, поряд з Гоном, входять до ради директорів СП, що належить двом компаніям в рівних частках.