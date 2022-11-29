Понсилуома выиграл первый биатлонный старт сезона, лучший украинец замкнул топ-30

В финском Контиолахти завершилась индивидуальная гонка среди мужчин на 20 км. Победитель преодолел дистанцию ​​за 49:36.5 минуты.

Понсилуома допустил один промах на четырех огневых рубежах. 27-летний швед на 37,2 секунды опередил швейцарца Никласа Хартвега. Замкнул тройку призеров немец Давид Цобель. Оба стреляли без ошибок, но проиграли в скорости.

Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко. Он с тремя промахами финишировал 30-м. На одну позицию ниже завершил гонку Богдан Цимбал. Тарас Лесюк (40-е место) и Денис Насыко (64-е) выступили еще хуже.

Неудачно сложился спринт и для признанных лидеров мужского биатлона. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе из Норвегии и действующий обладатель "Хрустального глобуса" Кантен Фийон-Майе завершили гонку во второй десятке.

Итоги биатлонного спринта 20 км, мужчины:

Мартин Понсилуома Никлас Гартвег (+37,2) Давид Цобель (+59,3)

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30. Антон Дудченко (+4:17,8)

31. Богдан Цимбал (+4:31,5)

40. Тарас Лесюк (+5:02,2)

64. Денис Насыко (+6:53,4)