В Японии вновь призвали США освободить страну от пошлин Трампа

"Мы потребовали, чтобы Япония не подпадала под действие тарифных мер, которые правительство США объявили до сих пор. Мы объяснили позицию Японии относительно воздействия на японскую промышленность и относительно развития деловой среды и расширения инвестиций и занятости как в Японии, так и в США", - сказал Муто журналистам.

Bloomberg напоминает, что дополнительные пошлины на сталь и алюминий должны вступить в силу 12 марта, а ответные тарифы и предлагаемая 25% пошлина на импорт иностранных автомобилей, как ожидается, вступят в силу 2 марта. Издание добавляет, что новые пошлины на импорт автомобилей нанесут прямой удар по экономике Японии.

Помимо этого, Токио готовится к косвенному влиянию тарифов, которые Трамп вводит в отношении других стран. Так, ра прошлой неделе президент США ввел тарифы для Канады и Мексики, а затем отложил некоторые из них, включая пошлины на автомобили, на один месяц. Трамп также удвоил пошлину для Китая. Все эти события, вероятно, затронут Японию, поскольку японские автопроизводители работают в Мексике и Канаде, а Пекин является одним из ее важнейших торговых партнеров.

Продолжая свою тарифную кампанию, Трамп призвал другие страны инвестировать в США, а не поставлять туда свои товары. Муто сказал, что у него сложилось впечатление, что Вашингтон серьезно относится к вкладу Японии в свою экономику.

"Они объяснили, что США придают большое значение возрождению своей обрабатывающей промышленности и обеспечению занятости. Мы решили, что будут проведены дальнейшие тесные консультации, чтобы рассмотреть, как достичь беспроигрышной ситуации для национальных интересов Японии и США", - резюмировал он.