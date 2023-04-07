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В Японии военный вертолет с 10 людьми упал в море: начата спасательная операция

Фото: военный вертолет упал в море на юге Японии (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

На юге Японии военный вертолет с 4 членами экипажа и 6 пассажирами на борту упал в море, продолжается операция по поиску и спасению экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военно-транспортный вертолет Black Hawk, исчез с радаров после того, как покинул базу Сухопутных сил самообороны недалеко от Миякодзимы, части цепи островов Окинава на юго-западе страны.

Корабли ВМС Китая, направляющиеся в Тихий океан из Восточно-Китайского моря, часто проходят вблизи Миякодзимы, где с 2019 года размещены мобильные противокорабельные ракетные установки GSDF.

Береговая охрана Японии, военные корабли и самолеты, обнаружившие обломки самолета в воде, занимались поиском пропавших без вести четырех членов экипажа вертолета и шести пассажиров.

Ранее мы писали, что ВМС Южной Кореи, США и Японии проведут двухдневные противолодочные учения в рамках подготовки к отражению угроз ядерного и ракетного потенциала КНДР.

Также сообщалось, что США и Южная Корея проведут в июне свои крупнейшие в истории совместные учения.

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Япония