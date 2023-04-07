В Японии военный вертолет с 10 людьми упал в море: начата спасательная операция

На юге Японии военный вертолет с 4 членами экипажа и 6 пассажирами на борту упал в море, продолжается операция по поиску и спасению экипажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Военно-транспортный вертолет Black Hawk, исчез с радаров после того, как покинул базу Сухопутных сил самообороны недалеко от Миякодзимы, части цепи островов Окинава на юго-западе страны.
Корабли ВМС Китая, направляющиеся в Тихий океан из Восточно-Китайского моря, часто проходят вблизи Миякодзимы, где с 2019 года размещены мобильные противокорабельные ракетные установки GSDF.
Береговая охрана Японии, военные корабли и самолеты, обнаружившие обломки самолета в воде, занимались поиском пропавших без вести четырех членов экипажа вертолета и шести пассажиров.
Ранее мы писали, что ВМС Южной Кореи, США и Японии проведут двухдневные противолодочные учения в рамках подготовки к отражению угроз ядерного и ракетного потенциала КНДР.
Также сообщалось, что США и Южная Корея проведут в июне свои крупнейшие в истории совместные учения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.