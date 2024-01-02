RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Японии при посадке загорелся самолет с почти 400 пассажирами на борту (видео)

Фото: в Японии при посадке загорелся самолет с почти 400 пассажирами на борту (twitter.com/aviationbrk)
Автор: Татьяна Степанова

В аэропорту Токио самолет авиакомпании Japan Airlines вспыхнул во время посадки. Судно столкнулось с самолетом береговой охраны. Почти 400 пассажиров и экипаж, находившиеся на борту, были эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и телеканал NHK.

Как сообщается, самолет Airbus A-350 выполнял рейс с острова Хоккайдо в Международный аэропорт Токио - Ханеда.

На кадрах видно, как самолет двигается, а затем загорается большим огненным шаром. Japan Airlines сообщила, что после приземления судно столкнулось с самолетом береговой охраны Японии.

Из самолета удалось успешно эвакуировать всех 379 человек. Среди пассажиров было восемь детей.

Береговая охрана Японии подтвердила, что пассажирский лайнер Airbus A350 на взлетно-посадочной полосе столкнулся с их воздушным судном. На его борту находились шесть человек.

Самолет береговой охраны направлялся в помощь людям, пострадавшим от землетрясения.

Как сообщил телеканал NHK, пять членов экипажа самолета береговой охраны Японии, с которым столкнулся пассажирский борт Japan Airlines, погибли. Командир воздушного судна был серьезно ранен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияТокио