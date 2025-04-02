В Японии ожидается сверхмощное землетрясение: каким может быть худший сценарий

В Японии с большой вероятностью может произойти сверхмощное землетрясение. В ожидании катастрофического события эксперты обнародовали один из худших сценариев - насчет экономических убытков и человеческих потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

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Почему Японии грозит сверхмощное землетрясение

Япония - одна из самых сейсмоопасных стран в мире. Учитывая это, правительственные эксперты предполагают высокую вероятность - около 80% - мощного землетрясения магнитудой 8-9 баллов.

Ожидается, что оно может произойти вдоль зоны дрожания морского дна, известной как желоб Нанкай (Нанкайский желоб).

Речь идет об участке морского дна, расположенном у юго-западного тихоокеанского побережья Японии. Он простирается на примерно 900 км между двумя тектоническими плитами (пока плита Филиппинского моря "погружается" под Евразийскую плиту).

По подсчетам исследователей, тектонические деформации, накапливающиеся в этой зоне, могут привести к мегаземлетрясению примерно раз в 100-150 лет.

Океанские желоба и вулканические дуги западной части Тихого океана (карта: commons.wikimedia.org/NOAA Photo Library)

Какими могут быть последствия мегаземлетрясения

Первое в истории сообщение о мегаземлетрясениях Япония опубликовала в прошлом году. В нем отмечалось, что во впадине существует "относительно большая вероятность" землетрясения магнитудой 9 баллов (после землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло на краю впадины).

Сейчас же в отчете Кабинета министров Японии говорится об ожидаемых убытках в результате такого мощного землетрясения и последствиях для людей (при худшем сценарии).

По оценкам специалистов, мегаземлетрясение у побережья Тихого океана может спровоцировать:

разрушительные цунами;

обрушение сотен зданий;

эвакуацию 1,23 млн человек (около 1% от общего населения);

гибель около 300 000 человек.

При этом экономика Японии может потерять 1,81 триллиона долларов.

Стоит отметить, что вероятный экономический ущерб (в размере 270,3 трлн иен или почти половины общего ВВП страны) существенно вырос - по сравнению с предыдущей оценкой (в 214,2 трлн иен), поскольку было учтено инфляционное давление и обновленные данные о местности и земле (речь идет об ожидаемой зоне затопления).