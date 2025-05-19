В Японии и не только: Nissan закроет сразу несколько заводов из-за глобального кризиса

Оптимизация затронет и ряд зарубежных предприятий: под "оптимизацию" пустят заводы в Южной Африке, Индии, Аргентине и Мексике. Таким образом испытывающий финансовое бедствие Nissan собирается снизить текущие расходы. Впрочем, сам производитель планы по сокращению избыточных мощностей пока не подтверждает.

В Японии Nissan рассматривает возможность избавиться от двух заводов. Первый - завод в Опаме, который работает с 1961 года и способен выпускать около 240 тысяч автомобилей ежегодно. В конце 2024 года на площадке работало около 3900 человек. В 2010 году на ее конвейер стал Leaf.

Второй кандидат на закрытие - завод в Сенане, которым Nissan владеет лишь наполовину через компанию Nissan Shatai. Предприятие мощностью 150 тысяч машин в год выпускает коммерческие автомобили, в штате числятся около 1200 человек.

Если оба завода закроются, у Nissan в Японии останется лишь три автосборочные площадки - в префектуре Тотиги, а также Nissan Motor Kyushu и Nissan Shatai Kyushu в префектуре Фукуока.

Новый глава Nissan Иван Эспиноза ранее заявил, что в рамках антикризисной стратегии до 2027 года компания закроет семь заводов по всему миру. Это повлечет за собой сокращение 20 тысяч рабочих мест.