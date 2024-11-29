Япония увеличит финансовую помощь Украине

Правительство Японии намерено добавить 1,122 трлн иен (7,46 млрд долларов) к своей фискальной инвестиционной и кредитной программе на текущий финансовый год, в том числе с учетом поддержки Украины странами "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство ссылается на проект документа.

В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Ранее Япония выделила Украине 3 млрд долларов в рамках инициативы G7 по кредиту на 50 млрд долларов, который будут погашать с доходов от замороженных активов России.

США обещали выделить 20 млрд долларов из этих 50 млрд долларов, они еще не предоставлены, но отчеты из США указывали, что деньги готовятся в этом году.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что безвозвратная помощь стран G7 за счет российских активов начнет поступать уже в ближайшее время.

Напомним, Япония является одним из крупнейших доноров бюджетной поддержки Украины с начала войны. Только в 2024 году она предоставила Украине 2,2 млрд долларов, из которых кредиты – 1,5 млрд долларов, гранты 700 млн долларов.

Всего с 2022 года Япония предоставила Украине 6,4 млрд долларов. Больше выделили только ЕС и США.

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