Японія знову запустить АЕС, щоб знизити залежність від російських енергоресурсів

Японія стала більш залежною від російського газу після зупинки ядерних реакторів після аварії на Фукусімі в 2011 році, коли землетрус і цунамі викликали розплавлення реактора.

"Ми будемо використовувати ядерні реактори з гарантіями безпеки, щоб внести свій внесок у глобальне зниження залежності від російської енергії", - сказав Кісіда аудиторії у фінансовому центрі Лондона.

За його словами, перезапуск всього одного існуючого ядерного реактора матиме той же ефект, що і поставка 1 мільйона тонн нового СПГ (зрідженого природного газу) на рік на світовий ринок.

Через більше десяти років після землетрусу і цунамі в березні 2011 року, що спровокували найгіршу ядерну кризу з часів Чорнобиля, ядерна енергетика залишається складною проблемою в Японії, де в даний час працює лише кілька з 30 з гаком електростанцій.

Але більшість громадськості та бізнесу хочуть, щоб уряд перезапустив ядерні реактори для забезпечення енергетичної безпеки, оскільки українська криза і більш високі ціни на енергію надали імпульс цій зміні в думці.

Нагадавши, імпорт нафти з Росії склав 4% від загального обсягу імпорту нафти до Японії за останній фінансовий рік по березень. Природний газ з Москви становив 9% імпорту Токіо, а імпорт вугілля з Росії становив 11%.