Японія заборонить імпорт вугілля з Росії і введе додаткові санкції

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда зробив заяву, яка слідує за аналогічними кроками, зробленими Сполученими Штатами і країнами Європейського Союзу, на прес-конференції незабаром після того, як Японія оголосила про висилку восьми російських дипломатів і торгових представників.

Це знаменує собою розворот для Японії, яка раніше заявляла, що буде поступово скорочувати імпорт при пошуку альтернативних постачальників після санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну 24 лютого.

Цей крок також підкреслює потенційний зсув у політиці закупівель енергії в Японії.

За даними уряду, у 2021 році на Росію припадало 11% всього імпорту вугілля в Японію. У 2021 році Росія була п'ятим за величиною постачальником сирого і зрідженого природного газу (СПГ) до Японії.

Згідно з даними Управління енергетичної інформації США, Японія імпортує майже все споживане нею вугілля, що робить її третім за величиною імпортером після Індії та Китаю.

Після вторгнення Росії в Україну Японія посилила санкції, починаючи від виключення Москви з міжнародної платіжної мережі SWIFT і закінчуючи заморожуванням активів центрального банку. Також були заморожені активи російських чиновників, олігархів, банків та інші заходи, в тому числі високих технологій в Росію.