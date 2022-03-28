Японія закриє можливість обходу санкцій проти Росії через криптовалюти

Японія перегляне своє валютне законодавство, щоб запобігти ухиленню Росії від західних фінансових санкцій після вторгнення Москви в Україну через кріптовалютние активи. Крітовалютние біржі будуть перевіряти джерела грошей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда закликав внести поправки в закон на засіданні парламенту в понеділок, де він підкреслив необхідність скоординованих дій із західними союзниками після участі в саміті Великої сімки минулого тижня в Бельгії.
Перегляд "дозволяє уряду застосовувати закон до бірж криптоактивів, таким як банки, і зобов'язувати їх ретельно перевіряти, чи не є їх клієнти об'єктами російських санкцій", - сказав Сайсуке Сакаї, старший економіст Mizuho Research and Technologies.
Після вторгнення в Україну японський уряд наклав санкції активів більш ніж 100 російських чиновників, олігархів, банків та інших установ. Японія також заборонила експорт високих технологій і анулювала режим найбільшого сприяння в торгівлі для Росії.
Раніше в цьому місяці фінансовий регулюючий орган Японії зажадав, щоб близько 30 кріптовалютних бірж в країні не проводили операції з активами, на які накладені санкції.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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