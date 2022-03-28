Японія закриє можливість обходу санкцій проти Росії через криптовалюти

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда закликав внести поправки в закон на засіданні парламенту в понеділок, де він підкреслив необхідність скоординованих дій із західними союзниками після участі в саміті Великої сімки минулого тижня в Бельгії.

Перегляд "дозволяє уряду застосовувати закон до бірж криптоактивів, таким як банки, і зобов'язувати їх ретельно перевіряти, чи не є їх клієнти об'єктами російських санкцій", - сказав Сайсуке Сакаї, старший економіст Mizuho Research and Technologies.

Після вторгнення в Україну японський уряд наклав санкції активів більш ніж 100 російських чиновників, олігархів, банків та інших установ. Японія також заборонила експорт високих технологій і анулювала режим найбільшого сприяння в торгівлі для Росії.

Раніше в цьому місяці фінансовий регулюючий орган Японії зажадав, щоб близько 30 кріптовалютних бірж в країні не проводили операції з активами, на які накладені санкції.