Японія висловила протест Росії через візит російського прем'єра на спірний Острів

МЗС Японії викликав російського посла і висловив йому протест після відвідин прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішутіним одного зі спірних островів Курильської гряди - Ітуруп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Зазначається, що протест послу РФ Михайлу Галузіну висловив перший заступник Міністра закордонних справ Японії Такео морі. Після візиту до японського МЗС Галузін від коментарів відмовився. Він назвав протест Токіо "неприйнятним у світлі позиції Москви в цьому питанні".

За даними японського видання, в понеділок, 26 липня, прем'єр РФ Михайло Мішустін відвідав спірний Острів Ітуруп в рамках робочої поїздки на Далекий Схід.