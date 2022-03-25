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Японія ввела нові санкції проти Росії: під заборону на експорт потрапили предмети розкоші

Фото: Японія розширила санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Японії розширив санкційний список проти Росії через її вторгнення в Україну. У нього внесли 25 осіб і 81 організацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії.

Японія вводить санкції проти 25 громадян Росії. У чорні списки потрапили родичі російських чиновників і олігархів. Також під обмеження потрапляє 81 російська організація.

Крім того, Японія розширила експортні санкції щодо Росії. Зокрема, японська влада заборонила експорт предметів розкоші в РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо про плани японського уряду надати додаткову гуманітарну допомогу Україні та сусіднім країнам.

Війна Росії проти України триває 30-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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