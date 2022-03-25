Японія ввела нові санкції проти Росії: під заборону на експорт потрапили предмети розкоші

Уряд Японії розширив санкційний список проти Росії через її вторгнення в Україну. У нього внесли 25 осіб і 81 організацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії .

Крім того, Японія розширила експортні санкції щодо Росії. Зокрема, японська влада заборонила експорт предметів розкоші в РФ.

Японія вводить санкції проти 25 громадян Росії. У чорні списки потрапили родичі російських чиновників і олігархів. Також під обмеження потрапляє 81 російська організація.

Нагадаємо, раніше стало відомо про плани японського уряду надати додаткову гуманітарну допомогу Україні та сусіднім країнам.

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