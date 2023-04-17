Япония выразила протест России из-за ракетных учений в районе Курил

Он сказал, что Токио подал протест России в связи с ее военными учениями вокруг Курильских островов недалеко от японского Хоккайдо.

Кроме того, по его словам, территория проведения учений включает в себя район, который Япония считает своими территориальными водами.

Мацуно также сообщил, что Россия проинформировала Токио о проведении ракетных учений вокруг спорных островов 18-22 апреля.

Отметим, что буквально сегодня, 17 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что 18 апреля начнется финальный этап учений. По го словам, военные будут отрабатывать ракетные удары электронными пусками. В учениях также задействуют стратегические ракетоносцы.

"С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков", - отметил Шойгу.

Напомним, 14 апреля Минобороны РФ подняло по тревоге Тихоокеанский флот и объявило о "внезапной проверке". Шойгу приказал отработать "действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин".