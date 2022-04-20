RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Японія збільшить розмір кредиту Україні до 300 млн доларів

Прапор Японії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував виділення Україні кредиту в розмірі 300 мільйонів доларів. Про це він оголосив у рамках онлайн-зустрічі представників G7 щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK News.

На відеоконференції лідерів "Великої сімки" щодо ситуації в Україні прем'єр-міністр Японії оголосив, що його країна збільшить розмір позики зі 100 до 300 млн доларів. Кісіда також анонсував новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Подробиці про нові обмеження з'являться найближчими днями.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія