Япония и Германия договорись о координации действий в связи с финансовой нестабильностью

Соглашение было достигнуто в ходе встречи министра финансов Японии Шуничи Судзуки и министра финансов Германии Кристиана Линднера, посетившего Токио для двусторонних правительственных консультаций.

Министры встретились в то время, когда канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида начали свои первые правительственные консультации с участием нескольких членов кабинета министров обеих стран, чтобы обсудить пути обеспечения экономической безопасности.

"На финансовых рынках наблюдается неприятие риска. Мы будем внимательно следить за развитием событий и координировать свои действия с центральным банком и зарубежными властями" сказал Судзуки Линднеру, добавив, что "финансовая система Японии в целом остается стабильной".

Обе стороны согласились с необходимостью внимательно следить за финансовыми событиями и при необходимости координировать свои действия, сказал чиновник, не вдаваясь в подробности.

В этом году Япония сменила Германию на посту председателя "Большой семерки", в которую также входят Великобритания, Канада, Франция, Италия и США.

Судзуки и Линднер также договорились уделить первоочередное внимание санкциям против России в связи с ее вторжением в Украину и поддержкой Киева, стремясь при этом достичь соглашения о глобальном цифровом налогообложении и его реализации, а также неуклонно урегулировать долг развивающихся стран в рамках "Большой двадцатки".