Япония и Испания разыграли вылет сборной Германии из ЧМ-2022: видео
Победами национальных команд Германии и Японии завершился третий тур группового этапа чемпионата мира-2022 в квартете E.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Чемпионат мира-2022, группа E, 3-й тур
Коста-Рика – Германия – 2:4
Голы: Техеда, 58, Нойер, 70 (автогол) – Гнабри, 10, Хаверц, 73, 85, Фюллькруг, 89
Япония – Испания – 2:1
Голы: Доан, 48, Танака, 51 – Мората, 11
Бундестим забила карибцам уже в дебюте, когда Гнабри головой замкнул навес Раума с левого фланга. Но развить свой успех в дальнейшем сборная Германии не смогла и поплатилась. После перерыва коста-риканцы забили дважды усилиями Техеды (сыграл на добивании) и Варгаса (заставил Нойера ошибиться).
Так что за дело пришлось браться дуэту немецких джокеров. Хаверц в течение 12 минут дважды переиграл Наваса в ближних боях с ассистами Фюллькруга и Гнабри. А затем тот же Фюллькруг самостоятельно установил окончательный счет после сброса Сане.
"Фурия Роха" сумела забить быстрый мяч в противостоянии с азиатской сборной. Гол получился классическим. Это Аспиликуэта навесил с угла штрафной, а Мората головой отправил мяч в сетку из пределов вратарской зоны.
Но сборная Японии ответила двойным ударом на старте второй половины. Сначала Доан подобрал мяч и пробил верхом в ближний угол. Далее Танака с метра протолкнул в ворота сферу после прострела Митомы от лицевой линии слева. Даже такой счет полностью устраивал испанцев, так что цифры на табло больше не изменились.
Эти результаты оставили Бундестим у разбитого корыта. Национальная команда Германии набрала те же 4 очка, что и сборная Испании, но уступила пиренейцам по дополнительным показателям. В плей-офф "Фурия Роха" будет противостоять Марокко, а сборная Японии встретится с хорватами.
К слову, ранее сборная Марокко неожиданно победила в группе F катарского Мундиаля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.