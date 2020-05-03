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Японія продовжить режим НС до 31 травня

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 13:53
Японія продовжить режим НС до 31 травня
Фото: Сіндзо Абе (flickr.com/nato)

Прем'єр Японії доручив розробити план продовження НС в країні

Уряд Японії планує продовжити режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 до 31 травня. Про це повідомляє NHK.

Повідомляється, що напередодні прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе доручив міністру з відновлення економіки Ясутоси Нисимуре розробити план щодо продовження режиму НС на місяць на всій території країни. Сьогодні, 3 травня, дане питання буде обговорено на засіданні консультативного комітету уряду. Відповідне рішення про продовження НС повинно бути прийнято 4 травня.

Загальна кількість заражених коронавірусом в Японії становить понад 15 тисяч осіб, з них 530 пацієнтів померли, ще понад 300 знаходяться у важкому стані.

Нагадаємо, в середині квітня Японія ввела надзвичайне положення в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Режим НП у країні введено до 6 травня.

Також РБК-Україна писало, що в кінці квітня уряд Японії включило Україну до списку країн, громадянам яких заборонено у в'їзді в країну у зв'язку з пандемією коронавіруса. Заборона на в'їзд буде діяти до кінця травня.

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